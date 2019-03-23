Симферополь, 23 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Депутат государственного совета Крыма Валерий Аксенов прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, который сказал, что Крым вернется в состав Украины после того, как в Москве сменится власть. Слова Аксенова приводит сегодня, 23 марта, РБК.

Максим Додонов ИА Красная Весна Россия. Крым. Победа

Напомним, что Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что у него нет какого-то конкретного плана по возвращению Крыма обратно в состав Украины. При этом заявления действующего президента Украины Петра Порошенко о возврате Крыма он всерьез не воспринимает.

При этом Зеленский сказал, что, по его мнению, возвращение Крыма в состав Украины возможно только после того, как в России сменится власть.

«Мечтать никому не воспрещается», — прокомментировал слова Зеленского депутат госсовета Крыма Валерий Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что после того, как на Украине неоднократно сменится власть, эта страна сама вернется в состав России.