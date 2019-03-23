Джакарта, 23 марта, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Гражданин России был задержан на Бали в Индонезии за попытку контрабанды орангутанга возрастом два года. Об этом 23 марта сообщило агентство AFR со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

(сс) Roger Le Guen Испуг

По полученной информации, гражданина РФ Андрея Жесткова, 27 лет, задержали в аэропорту сотрудники полиции во время досмотра багажа, где и было обнаружено редкое животное.

Двухлетний орангутанг был предварительно усыплён с помощью снотворного, которое также было найдено в багаже Жесткова. При задержании гражданин заявил, что животное было подарено ему другом.

По законодательству Индонезии за попытку вывоза из страны животного нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф размером до семи тысяч долларов США.

Сообщается, что о случившемся были уведомлены сотрудники посольства РФ в Джакарте. В настоящее время разбором инцидента занимается заведующий консульским отделом.

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