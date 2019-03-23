Сеул, 23 марта, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Правительство Республики Корея увеличит финансирование мероприятий по борьбе со смогом и микропылью. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ки.

(сс) Christian MANGE Сеул

Загрязнение воздуха является серьёзной хронической проблемой Южной Кореи: например, в Сеуле 60−70 дней в году наблюдается превышение допустимых норм содержания частиц пыли и смога. Правительство уже выделило средства на установку очистителей воздуха во всех школах и наложило ограничения на работу угольных электростанций и заводов. Дополнительное финансирование необходимо для увеличения количества воздухоочистителей и их установки в общественных местах. Кроме того, планируется реализовать совместные проекты с Китаем по модернизации загрязняющихся производств и их оснащению фильтрационными системами. Именно из Китая ветром приносит бóльшую часть пыли и смога, поэтому ранее правительства двух стран договорились о координации усилий на данном направлении.

Ранее эксперты МВФ, находящиеся в Южной Корее, рекомендовали правительству страны выделить дополнительно 8,1 млрд долларов на борьбу с загрязнением воздуха. Увеличение бюджета теперь должен одобрить парламент.