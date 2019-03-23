Эр-Рияд, 23 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Саудовский фонд развития (SFD) заключил с Национальным управлением по делам нефти и газа Бахрейна (NOGA) соглашение о предоставлении Бахрейну $300 миллионов в рамках субсидирования саудовского экспорта продуктов нефтегазового сектора. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

(сс) skeeze Нефтедобыча

В соответствии с соглашением, саудовский фонд предоставит Бахрейну несколько экспортных кредитов и обеспечит страхование экспорта саудовской нефти и газа.

В ходе торжественной церемонии подписания соглашения министр нефти Саудовской Аравии Мухаммед бен Халифа заявил, что предоставленное финансирование простимулирует диверсификацию саудовской экономики, а также поспособствует развитию нефтегазового сектора экономики Бахрейна.

Директор NOGA Джафер аль-Джалахма отметил, что соглашение станет еще одним существенным шагом на пути укрепления сотрудничества Саудовской Аравии и Бахрейна после успешного опыта осуществления совместных проектов, включая модернизацию крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Манаме.