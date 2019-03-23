Каир, 23 марта, 2019, 14:29 — ИА Регнум. 22 марта правительство Египта сообщило о том, что на настоящий момент министерство здравоохранения Египта проверило около половины населения страны на наличие гепатита С в рамках беспрецедентной кампании по ликвидации этого заболевания к 2022 году. Об этом сообщает египетское новостное агентство «Al Ahram».

(сс) Belova59 Анализы

В рамках кампании «100 миллионов жизней» было обследовано более 43 миллионов человек, 12 миллионов из которых прошли тестирование с начала марта 2019 года. Об этом в своем заявлении 22 марта сообщила министр здравоохранения Хала Заид.

Кампания, которая проходит с октября 2018 года по апрель 2019 года, направлена на тестирование и бесплатное лечение всего взрослого населения страны, которое, по оценкам, составляет около 60 миллионов человек. Она также направлена на полную ликвидацию гепатита С к 2022 году.

Кроме того, в ходе кампании врачи также тестируют население на наличие диабета и проводят меры для снижения высокого кровяного давления.