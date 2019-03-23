Киншаса, 23 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций заявила, что для удовлетворения первоочередных гуманитарных потребностей 9 миллионов человек, пострадавших в результате боевых действий, в Демократической Республике Конго необходимо 1,65 миллиардов долларов США.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Голодные

По информации танзанийского издания «ZanzibarLeo», директор-исполнитель Детского фонда ООН (Организация Объединенных Наций) (ЮНИСЕФ) Хенриетта Фор и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщили, что, хотя внутренняя ситуация в этой крупной центральноафриканской стране продолжает улучшаться, поставка гуманитарной помощи будет по-прежнему необходима до тех пор, пока в ДРК (Демократическая Республика Конго) не будет установлен прочный мир.

По словам представителей ЮНИСЕФ, в целях удовлетворения гуманитарных потребностей 4,3 миллиона детей в стране необходимо 326 миллионов долларов США.

Детский фонд Организации Объединенных Наций подчеркнул, что, несмотря на меры по сокращению случаев смерти детей в возрасте до пяти лет и увеличению числа детей, посещающих школу, в целом гуманитарная ситуация в ДРК остается сложной.

Также отмечается, что число людей, страдающих от голода в ДРК, увеличилось с 7,7 миллиона человек в 2017 г. до 13 миллионов в 2018 г.

По данным ЮНИСЕФ, четыре миллиона конголезских детей страдают от недоедания вследствие гуманитарного кризиса. Помимо этого, населению центральноафриканской страны, богатой минеральными ресурсами, продолжают угрожать такие инфекционные заболевания, как холера, корь, а также вирус Эбола.