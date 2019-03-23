Бейрут, 23 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. 22 марта президент Ливана Мишель Наим Аун заявил о том, что Бейруту удалось нормализовать отношения с послевоенной Сирией. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», Ливан также намерен участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии после гражданской войны.

(сс) Ed Brambley Алеппо. Сирия

Аун отметил, что уровень отношений между странами достиг своего пика: «такой уровень кооперации между государствами не поддерживался с 19 века».

Президент Ливана добавил, что во время своего визита в Москву, который запланирован на 25−26 марта, он обсудит «способы развития двусторонних отношений между странами в различных сферах, включая вопросы беженцев и перемещенных лиц, а также «инициативу России».