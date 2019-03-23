Эдмонтон, Канада, 23 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники Альбертского университета описали самый крупный из известных относительно полный скелет тираннозавра (лат. Tyrannosaurus rex) в журнале The Anatomical Record.

(сс) Dennis Jarvis Череп тираннозавра

Ведущий автор исследования Скотт Персонс рассказал, что скелет тираннозавра был обнаружен при раскопках в центральной части Канады ещё в 1991 году. Окаменелость тираннозавра находилась в твёрдом песчанике, поэтому работа по проведению раскопок и описанию находки заняла многие годы.

Учёные установили, что тираннозавр, прозванный «Скотти», жил около 66 млн лет назад. Относительно полный скелет (65%) показал, что длина «Скотти» была около 13 метров. Ранее самым крупным из относительно полных скелетов считался 12,3-метровый «Сью», обнаруженный в 1990 году в штате Южная Дакота (США).

Восстановленный скелет тираннозавра будет выставлен в Королевском музее провинции Саскачеван.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года учёные из США описали окаменелости карликового предка тираннозавра, обитавшего около 95 млн лет назад.