Копенгаген, 23 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Согласно проведенному в марте 2019 года консалтинговой компанией Voxmeter исследованию, один из крупнейших и традиционно надежных банков Дании — Danske Bank — теряет поддержку со стороны постоянных клиентов. Банк имел прочную репутацию среди высших деловых кругов Дании, но теперь именно самые обеспеченные его клиенты стремительно закрывают счета в Danske Bank — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Штаб-квартира Danske Bank

Danske bank в 2019 году опустился с традиционно занимаемого первого места (по степени доверия) на пятое, уступив первенство другому крупному банку Дании — Jyske Bank — в том числе из-за скандала, связанного с отмыванием денег, и слабости руководства банка.

«Такого богатая клиентура не прощает», — заявил директор консалтинговой фирмы Voxmeter Кристиан Стьер.