Мехико, 23 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Мексиканские сенаторы (Сенат — верхняя палата мексиканского парламента) единогласно одобрили установление возрастного барьера — 18 лет — как необходимого условия для вступления в брак. Нововведение будет закреплено в специальном Общем законе о правах детей и подростков. На его основе будут внесены поправки в 44 статьи мексиканского Гражданского кодекса. Об этом сообщает мексиканское новостное агентство Notimex.

Питер Брейгель младший. Свадьба детей. 1618

При выработке решения сенаторы отметили, что в отношениях между взрослым и несовершеннолетним партнёрами неизбежно присутствует неравенство. Таким бракам присущ дисбаланс равенства.

Председатель сенатской комиссии по защите прав детства Хосефина Васкес отметила, что каждый год в брак вступают более 1,3 млн мексиканцев младше 18 лет.

Члены парламента также подчеркнули, что девочки, выходящие замуж, прекращают обучение в школе, рано беременеют и сталкиваются с высоким риском стать жертвами дискриминации и домашнего насилия.

На данный момент Мексика занимает 8 место в мире по количеству «детских» браков. Лидируют в этом рейтинге Индия, Бангладеш, Нигерия, Бразилия, Эфиопия, Пакистан и Индонезия.