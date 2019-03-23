Скопье, 23 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Представительство Хельсинского комитета в Северной Македонии констатировало рост прямой и косвенной дискриминации в отношении цыган. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», представители данного этнического меньшинства обладают лишь ограниченным доступом к системе здравоохранения и образования.

Франц Рисс. Цыганский табор в лесу. 1842

«Мы еще раз хотим привлечь участие к нашим усилиям по борьбе с неравенством социального статуса и обращения в Республике Северная Македония, направленным на полное прекращение роста дискриминации и призываем всех граждан, которые считают, что подвергаются дискриминации на каком-либо основании, обращаться в Хельсинский комитет», — говорится в отчете Хельсинского комитета.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет напомнила, что все люди я рождаются свободными, равными, и все могут стремиться к развитию и благополучия общества.

Напомним, 10 марта представители Хельсинского комитета провели митинг, требуя принятия парламентом Северной Македонии закона против дискриминации. 11 марта парламент принял закон, однако президент Георге Иванов отказался подписывать его, ссылаясь на 75-ую статью Конституции.