Луганск, 23 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Одиннадцать раз за минувшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими войсками. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Обстрелам со стороны военнослужащих Украины подверглись позиции Народной милиции в районе следующих населённых пунктов ЛНР: Калиново-Борщеватое, Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Калиново.

При обстрелах боевиками ВСУ применялось следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, артиллерийские орудия калибром 122 мм, вооружение БМП/БТР, ПТУР, гранатомёты.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения ЛНР нет. Информация о разрушении гражданской инфраструктуры и жилых домов уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях нарушения режима перемирия в ДНР, зафиксированных в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).