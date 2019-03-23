Москва, 23 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие военные — 15 случаев. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что российские военные зафиксировали 10 случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия, и ещё три в провинции Хама. Турецкие военные зафиксировали пять случаев режима прекращения огня в провинции Хама, шесть — в Идлибе, три — в Алеппо, один — в Латакии.

Также в Минобороны уточнили, что за прошедшие сутки к соглашению о прекращении боевых действий не присоединилась ни одна группировка.