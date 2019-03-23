Вашингтон, 23 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Американские демократы оказались антисемитами, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает 22 марта CBS.

Дональд Трамп

На вопрос, почему он не посещает ежегодную конференцию Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в этом году, президент ответил нападками на демократов.

«Демократы очень доказали, что они против Израиля, в этом нет никаких сомнений, и это позор, — сказал Трамп журналистам. — Я не знаю, что с ними случилось, но они полностью против Израиля, честно говоря, я думаю, что они против евреев».

Слова Трампа прозвучали на фоне резонансного обсуждения высказываний конгрессмена-демократа Ильхан Омар, которую члены обеих партий сильно критикуют за регулярные комментарии, считающиеся многими антисемитскими. В том числе, отвечая редактору газеты Forward, Омар сказала, что AIPAC (Американо-израильский комитет по связям с общественностью) платил политикам США за поддержку Израиля.