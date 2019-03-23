Донецк, 23 марта, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Четырнадцать раз за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня боевиками ВСУ. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна После обстрела

В зоне обстрела со стороны военнослужащих Украины оказались следующие населённые пункты ДНР: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (Терминал, Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Ленинское, Коминтерново.

При обстрелах украинскими военнослужащими применялось следующие вооружение: миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В результате обстрелов военнослужащими Украины в направлении посёлка Коминтерново была повреждена линия электропередач. Также были повреждены фасад и остекление трёх жилых домов в посёлке Коминтерново и повреждён оконный блок в жилом доме в населённом пункте Горловка.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и мирных граждан ДНР нет.

Общее количество боеприпасов, применённых при обстрелах территории ДНР войсками Украины составило 334 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 случаях нарушения режима перемирия военнослужащими Украины.