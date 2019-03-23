Москва, 23 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В рамках Московского культурного форума с 23 на 24 марта пройдет ежегодная акция «Ночь театров». 76 столичных трупп до позднего вечера, а некоторые и до утра, будут показывать свои лучшие спектакли. Эта акция уже стала одной из самых заметных явлений весеннего сезона и любимым мероприятием театралов. В рамках «ночи» также пройдут многочисленные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции, и конечно, встречи с популярными актерами и режиссерами.

Оноре Домье. Мелодрама

Особенно интересное и яркое зрелище ожидается в центре культурного форума — в Манеже. Режиссером-постановщиком «Ночи театров» художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман обещает задействовать в зрелище все пространство масштабного здания. Здесь выступят артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Московского драматического театра на Малой Бронной, театра «Июльансамбль», Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда и других известных коллективов.