Киев, 23 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Министерство по делам ветеранов Украины решило учредить День памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства 22 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

В заявлении сказано, что министерство предлагает родственникам погибших самим выбрать дату нового дня памяти. Для этого министерство намерено провести анкетирование членов семей погибших в разных регионах Украины. Собранные в результате анкетирования данные будут переданы властям для рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года бандеровцы и их приспешники при прямой поддержке США захватили власть на Украине. С переворотом были несогласны жители Крыма и Донбасса. В Крыму был проведен референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. В Донбассе были провозглашены две народные республики — Донецкая и Луганская.

Бандеровцы решили силовым путем подавить Донбасс, однако не преуспели. После этого власть в Киеве стала заявлять о том, что Украина якобы подверглась российской агрессии и находится в состоянии войны с Россией.

При этом все годы «войны» Россия остаётся главным торгово-экономическим партнёром Украины, а миллионы украинских граждан ездят на заработки в Россию. Ни одного боестолкновения российской армии с вооруженными силами Украины зафиксировано не было.