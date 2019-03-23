Майами, США, 23 марта, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами над представителем Австралии Бернардом Томичем.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Джокович одержал победу в двух сетах со счетом 7/6(2), 6/2.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За это время Джокович, являющийся первым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одиннадцать раз подал навылет, три раза ошибся при подаче и смог реализовать три брейк-пойнта. Его соперник, 81-я ракетка в рейтинге АТР, подал навылет девять раз, четырежды ошибся при подаче и смог реализовать один брейк.

Счет личных встреч по итогам данного матча стал 7:2 в пользу Джоковича.

Отметим, соперником Джоковича в третьем круге турнира «Мастерс» в Майами станет победитель противостояния между представителем Австралии Джоном Миллманом и Федерико Дельбонисом из Аргентины.