Оксфорд, Великобритания, 23 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Учёные установили, что возникновение сложных цивилизаций предшествовало появлению веры в богов, оценивающих поступки человека с морально-этической точки зрения. Исследование международной группы учёных опубликовано в журнале Nature.

Вильям Бугеро. Эринии, терзающие Ореста. 1862

Группа учёных под руководством Харви Уайтхауса, Питера Франсуа и Патрика Сэвиджа из Оксфордского университета изучила связь между возникновением веры в богов, оценивающих морально-этические аспекты поведения людей, и усложнением структуры общества.

Для проведения исследования антропологи использовали информацию из международного банка исторических данных проекта Seshat. Они обработали сведения о 414 обществах из 30 регионов мира, живших в последние 10 тысяч лет. Социальная сложность обществ оценивалась по нескольким критериям, включая размер крупнейшего поселения и наличие формального кодекса законов.

Учёные обнаружили, что в большинстве случаев вера в богов, контролирующих действия людей и наказывающих за неэтичное и аморальное поведение, возникала в сложных цивилизациях, население которых превышало отметку в 1 млн человек.

Таким образом, новое исследование не только подтвердило наличие связи между верой в сверхъестественные силы, оценивающие моральную сторону человеческих поступков, но и показало, что такая вера возникала после возрастания социальной сложности обществ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) включила традиционные японские обряды «Райхосин» в список нематериального культурного наследия.