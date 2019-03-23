Санкт-Петербург, 23 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее открылась выставка «Крым в произведениях А.И. Куинджи». Экспозиция приурочена пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Дарья Драй ИА REGNUM Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Русском музее

На выставке в Садовом вестибюле Михайловского дворца представлены избранные полотна Архипа Куинджи, посвященные природе Крыма. Как отмечается в релизе музея, «в них, как и во всём творческом наследии, мастер передал многообразие прекрасного и вечного в природе, увиденной его восхищёнными глазами». Искусствоведы отмечают, что в картинах прослеживаются живописные поиски и находки мастера в исследовании цветовых соотношений и контрастов.

Среди представленных полотен — «Море. Крым», «Облако над степью», «Закат», «Закат в степи на берегу моря» и широко известная картина «Ай-Петри. Крым». В собрании прославленного музея более ста пятидесяти работ выдающегося русского художника, из них к крымской серии относятся около 50.