Астана, 23 марта, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию республики о переименовании столицы государства города Астаны в Нур-Султан. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

(сс) Ninara Нур-Султан

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан — в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — сказано в указе главы государства.

Напомним, что с предложением переименовать Астану в Нур-Султан выступил сам Токаев 20 марта. Парламент республики оперативно принял соответствующие поправки в конституцию страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Исполнять обязанности президента был назначен Токаев.

Его предложение переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана было встречено неоднозначно. В интернете стали собирать подписи под петициями с требованием не переименовывать город. Несколько десятков человек попытались протестовать на площади перед мэрией Астаны, но были задержаны.