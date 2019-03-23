Красногорск, 23 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Четыре известных театральных коллектива — МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр имени А.С. Пушкина и Театр Олега Табакова — представят свои лучшие постановки на театральных площадках в шести городов Подмосковья. Об этом рассказала журналистам министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. В Год Театра эта акцию посвятили памяти ушедшего из жизни год назад выдающегося актера, режиссера и педагога Олега Павловича Табакова. Всего будет показано 12 спектаклей.

Джеймс Хэйллар. В театре

Открыл театральный марафон 22 марта в Зарайске МХТ им. А.П. Чехова спектаклем с «Любимыми не расставайтесь». Постановка Виктора Рыжакова, в ролях Нина Гусева, Артем Быстров, Яна Гладких.

Также зрители Чехова, Дубны, Серпухова и других городов области увидят такие интересные работы как «Телефон доверия», «Пролетный гусь», «Осада» и «Игра в «Городки», «Семейка Краузе» и «Тартюф», «Метод Гренхольма», «Жанна». Необходимо отметить, что цена на билеты составит всего от 100 до 300 рублей.