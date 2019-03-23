Москва, 23 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Несколько участнков массовой драки у бизнес-центра на юго-западе Москвы задержаны полицией. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Полиция

По данным правоохранительных органов, массовая драка с участием более 20 человек произошла вечером 22 марта возле здания бизнес-центра в Академическом районе Москвы на улице Карьер, дом 2а.

Возле здания бизнес-центра произошёл конфликт, группа молодых людей из хулиганских побуждений пошла на приступ здания, но в результате завязалась массовая драка. В драке получили ранения двое мужчин 1972 и 1982 годов рождения. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение в ногу.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, участники драки установлены, они задержаны полицией до выяснения обстоятельств произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной конфликта стал спор хозяйствующих субъектов.

В настоящее время по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Хулианство».

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке со стрельбой среди водителей грузового такси. ЧП случилось на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».Участники драки были задержаны полицией.