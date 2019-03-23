Два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой в Москве
Москва, 23 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Несколько участнков массовой драки у бизнес-центра на юго-западе Москвы задержаны полицией. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.
По данным правоохранительных органов, массовая драка с участием более 20 человек произошла вечером 22 марта возле здания бизнес-центра в Академическом районе Москвы на улице Карьер, дом 2а.
Возле здания бизнес-центра произошёл конфликт, группа молодых людей из хулиганских побуждений пошла на приступ здания, но в результате завязалась массовая драка. В драке получили ранения двое мужчин 1972 и 1982 годов рождения. Один из пострадавших получил огнестрельное ранение в ногу.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь, участники драки установлены, они задержаны полицией до выяснения обстоятельств произошедшего.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной конфликта стал спор хозяйствующих субъектов.
В настоящее время по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Хулианство».
Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке со стрельбой среди водителей грузового такси. ЧП случилось на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».Участники драки были задержаны полицией.