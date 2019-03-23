Вашингтон, 23 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Голкипер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брейден Холтби отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, посвященной победе команды в Кубке Стэнли 2018 года, сообщает 23 марта NBC Sports.

(сс) Michael Miller Брэйден Холтби

«Я должен оставаться верным своим ценностям, с уважением отклоню предложение», — заявил вратарь столичной американской команды, добавив, что такой отказ — это его личное дело и что он верит в определённые вещи, чтобы придерживаться собственных ценностей и делать то, что сам игрок считает правильным.

«Но это не меняет решения всех остальных», — заключил Брейден Холтби.

Напомним, ранее от визита в Белый дом также отказались форварды «Вашингтон Кэпиталз» Брэд Конноли и Деванте Смит-Пелли по причине несогласия с политикой Трампа. Капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» является российский хоккеист Александр Овечкин.