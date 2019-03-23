Нововоронеж, Воронежская область, 23 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 состоялся на Нововоронежской АЭС — 2. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

(сс) Azazel 17 Нововоронежская АЭС

Сообщается, что реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности 22 марта в 22:01 мск.

«Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню», — сказано в сообщении пресс-службы.

Данное событие охарактеризовано специалистами-атомщиками как одно из ключевых в атомной энергетике России за последнее время.

Заявлено, что в соответствии с программой физического пуска энергоблока будет проведён ряд испытаний для проверки надёжности системы ядерно-физического контроля, а также ядерной безопасности реакторной установки. После этого начнётся процесс энергетического пуска энергоблока. Полностью энергоблок №2 НВ АЭС-2 будет введён в опытно-промышленную эксплуатацию к концу 2019 года.

Специалисты «Росэнергоатома» поясняют, что энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200, в отличие от энергоблоков предыдущего поколения, имеет ряд преимуществ, повышающих его безопасность и экономические характеристики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдающемся результате, которого удалось достичь специалистам Билибинской АЭС. Здесь были зафиксированы 4000 суток безаварийной работы энергоблока № 3. Это стало возможным благодаря безупречной и слаженной работе всего персонала АЭС.