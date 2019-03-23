Санкт-Петербург, 23 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Работы по рекультивации полигона опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области планируется завершить до конца 2024 года. Процесс обезвреживания полигона будет проходить под контролем госкорпорации «Росатом». Решение об этом принято в Москве на совещании под руководством вице-премьера Алексея Гордеева, сообщили в Смольном.

Росприроднадзор Полигон «Красный Бор»

Вице-премьер Гордеев поручил Министерству природных ресурсов и экологии создать структуру, которой будет поручено содержание полигона «Красный Бор» и передача хранящихся на его территории отходов в ведение «Росатома». В настоящее время полигон находится в статусе государственного казенного учреждения Санкт-Петербурга.

Как и рассчитывали власти Петербурга, в ведении которого сегодня находится «Красный Бор», финансирование проекта рекультивации полигона будет осуществляться из федерального бюджета.

Как стало известно по итогам совещания у вице-премьера, согласно предложениям представителей «Росатома», до конца 2019 года будет разработана концепция технологических решений и начнутся инженерные изыскания. Также уже в текущем году будут проведены исследования по выбору наиболее эффективной технологии обезвреживания жидких отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил вопросы рекультивации полигона «Красный Бор» с генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым.

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Глава города заявил о том, что необходимо как можно скорее запустить процесс обезвреживания накопленных отходов и рекультивации полигона «Красный Бор». В свою очередь Лихачев заверил Беглова, что после решения организационных вопросов «Росатом» готов оперативно приступить к работе.

Выбор «Росатома» в качестве оператора объясняется его больши опытом по рекультивации объектов накопленного вреда, наличием собственной научно-технической базой и высококвалифицированного персонала.

Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий¸ расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.