Москва, 23 марта, 2019, 09:40 — ИА Регнум. 24 марта в канун Дня работника культуры ряд музеев Москвы приглашает посетить жителей и гостей столицы постоянные и временные экспозиции бесплатно. Среди 83 музеев, галерей и выставочных залов, объвивших об участие в акции, Музей Владимира Высоцкого, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова, выставочный зал «Новый Манеж», Музей космонавтики, Московский музей современного искусства и многие другие. В «Новом Манеже» продолжает работу выставка «Музей и театр. 100 лет вместе (1918−2018)», на котором представлена богатейшая коллекция Музея Большого театра.