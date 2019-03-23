Хьюстон, США, 23 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» обыграл команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Джеймс Харден

Игра, проходившая на паркете «Хонда-центра» в Хьюстоне, завершилась победой хозяев со счетом 111:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который сумел набрать 61 очко в игре. Ещё 19 баллов набрал его партнер по команде Крис Пол.

В составе проигравших наиболее результативным стал Брин Фарс, на счету которого 20 очков. Ещё 18 набрал коллега Фарса Деррик Уайт.

Отметим, по итогам игры «Хьюстон», для которого это четвертая победа в пяти последних матчах, укрепил свое положение на третьем месте турнирной таблицы западной конференции НБА с показателем побед/поражений 46−27. «Сан-Антонио» с показателем 42−31 проигрывает второй раз подряд и находится там же на восьмом месте.