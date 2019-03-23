Вашингтон, 23 марта, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Немецкий форвард хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Тобиас Ридер стал причиной того, что команда не вышла в плей-офф текущего регулярного чемпионата НХЛ, заявил управляющий директор «Эдмонтона» Боб Николсон. Его слова приводит 23 марта NBC Sports.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

«Если бы Ридер забил 10−12 голов, мы бы, вероятно, были в плей-офф», — заявил Николсон, отметив, что такие возможности у игрока были, но он их упустил.

Также управляющий директор канадской команды рассказал, что руководство не будет пописывать с немцем новый контракт и что хоккеист заключил договор с «Эдмонтоном» сроком на год из-за того, что хотел играть со своим партнёром по сборной Германии нападающим Леоном Драйзайтлем.

При этом, как рассказал боб Никлсон, немецкий форвард планировал забить 15−16 шайб в текущем сезоне и получить по его итогам контракт сроком на четыре года на сумму 3,5 млн долларов.

Отметим, Тобиас Ридер сыграл за «Эдмонтон» в 60 матчах текущего чемпионата и отметился в них 11 результативными передачами, не забив ни одного гола.