Иркутск, 23 марта, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Проверка обстоятельств гибели троих человек при пожаре в посёлке Юрты Иркутской области начата следственным управлением следственного комитета Иркутской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата из к/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

ПО предварительной информации, возгорание произошло в частном жиом доме на улице Сибирская в посёлке Юрты Иркутской области. Пожарные прибыли на место возгорания в 07:18 по местному времени (02:18 мск), на ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось около получаса. Огонь был полностью ликвидирован в 07:45 по местному времени (02:45 мск).

В ликвидации пожара принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники

На месте пожара были обнаружены тела троих мужчин 1961, 1972 и 1983 годов рождения. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не было.

По факту гибели людей начата проверка. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом частном доме в подмосковном Волоколамске. В результате пожара погибли два человека.