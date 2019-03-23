СКР Иркутской области проводит проверку в связи с гибелью людей при пожаре
Иркутск, 23 марта, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Проверка обстоятельств гибели троих человек при пожаре в посёлке Юрты Иркутской области начата следственным управлением следственного комитета Иркутской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
ПО предварительной информации, возгорание произошло в частном жиом доме на улице Сибирская в посёлке Юрты Иркутской области. Пожарные прибыли на место возгорания в 07:18 по местному времени (02:18 мск), на ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось около получаса. Огонь был полностью ликвидирован в 07:45 по местному времени (02:45 мск).
В ликвидации пожара принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники
На месте пожара были обнаружены тела троих мужчин 1961, 1972 и 1983 годов рождения. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не было.
По факту гибели людей начата проверка. Уточняются причины и обстоятельства произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом частном доме в подмосковном Волоколамске. В результате пожара погибли два человека.