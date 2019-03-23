Майами, США, 23 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд во втором круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

(сс) Keith Allison Симона Халеп

Халеп победила в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты. За это время румынка один раз подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 9 возможных брейк-пойнтов. Её американская соперница за это же время ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один бейк-пойнт.

Соперницей Халеп в третьем круге станет победительница встречи между представительницей Украины Лесей Цуренко и японкой Мисаки Дои.

Отметим, также в третий круг турнира WTA в Майами прошли американка Слоанс Стивенс, одолевшая в двух сетах теннисистку из Туниса Онс Жабер, и представительница Чехии Каролина Плишкова. Чешка во втором круге также в двух сетах нанесла поражение Петре Мартич из Хорватии.