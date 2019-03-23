Орландо, США, 23 марта, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» нанес в овертайме поражение баскетболистам «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного сезона НБА.

Jeff Kern Маскот баскетбольного клуба «Орландо Мэджик» на рекламной вывеске

Игра проходила на площадке «Эмвей-центра» в Орландо и завершилась в пользу хозяев со счетом 123:119 ОТ.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник хозяев Теренс Росс, набравший 31 очко в игре. На счету его коллеги по команде Ди Джея Огастина 20 очков.

У их оппонентов самым результативным стал защитник Тайлер Дорси, на счету которого 29 очков. Кроме этого литовский центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл с 23 очками и 24 подборами в матче.

Отметим, по итогам встречи «Орландо» с соотношением выигрышей/проигрышей 35−38 находится на девятой строчке турнирной таблицы восточной конференции НБА. «Мемфис» с показателем 29−43 на тринадцатом месте запада.