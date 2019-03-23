Уссурийск, Приморский край, 23 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

74.mchs.gov.ru Пожарный

Информация о пожаре поступила на пульт пожарной охраны города Уссурийска в 12:10 по местному времени (05:10 мск). Горел строящийся павильон из сэндвич-панелей на территории рынка по улице Мудандзянская.

Изначально была опасность распространения огня на расположенные рядом строения, но, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось это предотвратить. Пожар был локализован на площади 350 кв. метров.

В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. В ликвидации пожара задействовано 32 человека личного состава и девять единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 1400 кв. метров. Пострадавших не было.