Киев, 23 марта, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины решила дать правовую оценку визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Российскую Федерацию, где они встречались с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Соответствующее заявление сделал накануне, 22 марта, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Static.government.ru А. Миллер, Д. Медведев, Ю. Бойко, В. Медведчук

«СБУ в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку как визиту граждан Украины — кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — Право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям», — сказал Грицак.

Он отметил, что в СБУ рассматривают возможную связь данного визита с якобы готовившимся терактом в Харьковском метрополитене. Напомним, что ответственность за подготовку этого «теракта» СБУ возлагает на российские спецслужбы.

Напомним, что Медведчук и Бойко побывали в подмосковной резиденции Горки-9, где они встретились с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе этой встречи Бойко заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России. Медведчук, в свою очередь, сказал, что Россия всё равно остаётся крупнейшим торговым партнером, Украине и Киеву следует нормализовать отношения с Москвой.

Кроме того, Миллер на встрече заявил, что «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину на тех же условиях, которые действуют сейчас. Напомним, что текущий контракт истекает 1 января 2020 года, и Киев продлевать его пока не собирается.