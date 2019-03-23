Нью-Йорк, США, 23 марта, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Баскетболисты «Денвер Наггетс» разгромили команду клуба «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Мэйсон Пламли в составе баскетбольного клуба «Денвер Наггетс»

Игра проходила на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 111:93.

Наиболее результативным игроком встречи оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в игре дабл-дабл с 21 очком и 17 подборами.

Самым результативным у «Нью-Йорка» стал защитник Эммануэль Мудиай, на счету которого 21 очко в матче. Его партнер по команде Митчелл Робинсон оформил дабл-дабл с 16 очками и 10 подборами.

Отметим, по итогам встречи «Денвер» с соотношением побед-поражений 49−22 находится на втором месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ, сравнявшись по этому показателю с лидером запада «Голден Стэйт Уориорз» и обеспечив себе выход в плей-офф. «Никс» с показателем 14−59 замыкают турнирную таблицу востока НБА.