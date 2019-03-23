Нью-Джерси, США, 23 марта, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Футбольная сборная команда Перу переиграла футболистов из Парагвая в товарищеской встрече.

ИА REGNUM Радостные перуанские болельщики

Игра проходила на поле «Ред Булл Арены» в Нью-Джерси и завершилась победой перуанской команды со счетом 1:0.

Автором единственного и победного для своей команды гола стал полузащитник клуба РФПЛ «Краснодар» Кристиан Куэва, который был заменен в конце игры. Ещё игрок национальной команды Перу Джефферсон Фарфан, выступающий за команду РФПЛ «Локомотив», провел на поле все 90 минут игрового времени.

Отметим, 27 марта сборная Перу по футболу проведет ещё один товарищеский матч, в котором встретится с командой Гватемалы. Сборная Парагвая в этот же день будет играть с Мексикой.