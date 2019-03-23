Саратов, 23 марта, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что через пять лет мужская смертность в России должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, но даже в этом случае этот показатель будет вдвое выше, чем в Европейском союзе. Об этом Скворцова заявила накануне, 22 марта, в Саратове на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

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По словам Скворцовой, в 2017 году базовый показатель смертности мужчин составил 735,7 человека на 100 тыс. населения. Это очень высокий показатель. Через пять лет он должен снизится до уровня 530 человек на 100 тыс. населения. Но даже тогда он будет почти вдвое выше, чем в Евросоюзе, где сейчас этот показатель составляет 200−230 человек на 100 тыс. населения.

«Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», — сказала министр.

Также Скворцова утверждает, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста так или иначе связаны с алкоголем.

В связи с этим она отметила, что есть огромный ресурс влияния на существенное снижение смертности среди мужчин путем снижения употребления алкоголя.