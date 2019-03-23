Байконур, Казахстан, 23 марта, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» завершили операции по заправке грузового космического корабля «Прогресс МС-11» компонентами топлива и сжатыми газами. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

(сс) tpsdave Байконур

На Байконуре завершили очередной этап подготовки к запуску космического корабля «Прогресс МС-11» с ракетой-носителем «Союз-2.1а». После заправки топливом и сжатыми газами корабль был перевезён в монтажно-испытательный корпус, в котором будут проведены заключительные операции.

Запуск корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 4 апреля. На борт МКС будут доставлены вода, топливо и иные материалы, необходимые для обеспечения функционирования космической станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в 17:22 орбита МКС будет скорректирована на 1,2 км. Манёвр будет проведён для формирования баллистических условий для подлёта к станции корабля «Прогресс МС-11».