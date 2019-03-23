Милуоки, США, 23 марта, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Майами Хитс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Крис Миддлтон в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра проходила на площадке «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась в пользу хозяев с разгромным счетом 116:87.

Наибольшее количество очков набрал в матче нападающий «Милуоки» Адонис Адетокунбо, на счету которого 27 очков в матче. Его коллега по клубу Крис Миддлтон оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 10 результативными передачами.

У их оппонентов самым результативным стал Хассан Уайтсайд, который чуть-чуть не добрал до дабл-дабла с 14 очками и 9 подборами.

Отметим, по итогам встречи «Милуоки» с соотношением побед/поражений 54−19 упрочил свое положения лидера в турнирной таблице восточной конференции НБА, «Майами» с показателем 35−37 там же на восьмой строчке.