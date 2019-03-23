Вашингтон, 23 марта, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл хоккеистам «Миннесота Уйалд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Lorie Shaull Люк Канин в составе хоккейного клуба «Миннесота Уйалд»

Игра проходила на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет открыли гости точным броском Джордана Гринвея на 17-й минуте. Во втором периоде хозяевам удалось на 31-й минуте счет сравнять — это сделал Бретт Коннолли. Исход матча решился за семь минут до конца встречи, когда форвард «Миннесоты» Люк Канин вывел свой клуб вперед и этим установил окончательный итог встречи.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его коллеги по клубу Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Миннесота» с 79 очками находится на восьмом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ. «Вашингтон» с 94 очками — на третьем месте востока.