Киев, 23 марта, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своё время хотел работать в спецслужбах СССР, сообщил бывший председатель украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире программы «4 канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

Те же планы были у политика Михаила Саакашвили, который был в те годы студентом. Оба эти человека рассматривались как возможные кандидаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко во время недавней встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском заявил, что Москва стремится возродить СССР и для этого «уничтожает украинскую государственность».