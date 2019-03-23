Берн, 23 марта, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии намерено сохранить безвизовый режим для граждан Великобритании после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Об этом говорится в официальном сообщении швейцарского правительства.

(сс) Tumisu Brexit

«Принято решение о том, что британские подданные, которые будут въезжать в Швейцарию после Brexit, будут освобождены от обязанности иметь визу», — приводит цитату ТАСС.

Отмечается, что решение о сохранении безвизового режима было принято заранее. При этом швейцарские власти не сомневаются, что и другие страны Евросоюза сохранят безвизовый въезд для британских граждан.

Напомним, Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Однако после провала на голосовании в Палате общин соглашения об условиях выхода, достигнутого между британским премьер-министром Терезой Мэй и руководством Евросоюза, Соединенное Королевство попросило отсрочку даты выхода. Евросоюз пошел навстречу Великобритании и отсрочил Brexit до 22 мая при условии, что британский парламент примет сделку об условиях выхода.