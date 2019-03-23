Москва, 23 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Доработать законодательство по валютным нарушениям поручил российский премьер-министр Дмитрий Медведев профильным министерствам, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Обмен валюты

Уточняется, что соответствующее поручение дано российскому министру юстиции Александру Коновалову и гендиректору Российского экспортного центра Андрею Слепневу. Разработанные изменения должны быть «оперативно внесены в правительство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители российского бизнеса попросили Медведева смягчить наказания за валютные нарушения, поскольку действующий формат тормозит развитие бизнеса.