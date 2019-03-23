Москва, 23 марта, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Рейтинг Forbes российских бизнесменов, изменивших представление мира о России, возглавил основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер ($3,7 млрд). В этот список он попал как «пионер ИТ-предпринимательства в России».

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

На втором месте — Сергей Галицкий, основатель футбольного клуба «Краснодар» и сети «Магнит» ($3,4 млрд). Его особенностью, подчеркивает журнал, является ставка на бизнес в маленьких городах и посёлках городского типа.

На третьем месте оказался основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров ($2,7 млрд). Он фигурирует в рейтинге как фигура, символизирующая «цифровое сопротивление». В списке всего 15 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаил Фридман возглавил рейтинг самых богатых российских холостяков по версии Forbes.