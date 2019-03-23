Москва, 23 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Три самолета-штурмовика Су-25 российских военно-космических сил перебазировались с российской авиабазы из Киргизии в Челябинскую область для участия в конкурсе «Авиадартс-2019», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

«Три штурмовика Су-25 перебазировались из российской авиабазы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, в Челябинскую область для участия в летно-тактических учениях, а также в конкурсе Международных армейских игр «Авиадартс-2019», — говорится в заявлении.

Отмечается, что экипажи штурмовиков в ходе учений отработают упражнения по ракетной стрельбе в ночное и дневное время. Учения будут проводиться на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.

Напомним, в конкурсе «Авиадартс» военные летчики соревнуются в умении преодолевать системы противовоздушной обороны вероятного противника, поражать наземные цели при помощи неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет.