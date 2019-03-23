Пхеньян, 23 марта, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Увольнением и исключением из партии завершилась карьера личного фотографа лидера Северной Кореи, пишет Daily NK.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что северокорейский гражданин по фамилии Ри, работавший в Korean Art Film Studio, лишился работы после того, как заслонил главу государства Ким Чен Ына, выходившего из автомобиля. Его обвинили в том, что он «повредил верховному достоинству».

Согласно правилам, принятым в Северной Корее, фотографы не должны подходить к главе государства на расстояние менее двух метров. Также они не должны фотографировать, стоя перед ним.