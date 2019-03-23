Москва, 23 марта, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Своего рода соревнование за освоение дальнего космоса начинается между Россией и ведущими космическими державами, сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия».

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"Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе», — заявил Рогозин.

По словам главы ведомства, в настоящее время «Роскосмос» обсуждает с Российской академией наук лунную программу. Всё это потребует не только «средств», но и «определённых организационных усилий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «Роскосмосу» эффективнее выполнять программу по развитию космодромов (2017—2025 гг.).

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