Лондон, 23 марта, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Малайские медведи способны копировать мимику и передразнивать друг друга, говорится в результатах исследований британских ученых, опубликованных в газете The Daily Telegraph.

(сс) Ryan Poplin Малайский медведь

Исследователи наблюдали за поведением малайзийских медведей, которые проживали в одном из национальных парков в Малайзии. Там медведи периодически играли друг с другом и использовали особую мимику. Часто при контактах между собой животные копировали мимику друг друга. Также момент, когда один медведь строит рожицу перед другим, попал на видео.

Раньше считалось, что к воспроизведению чужой мимики способны лишь люди и некоторые виды приматов.