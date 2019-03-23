Подгорица, 23 марта, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Власти Черногории увеличили срок безвизового пребывания в стране до 90 дней для российских граждан в туристический сезон, сообщает портал CDM.

Аэропорт Черногории

Портал сообщил, что правительство Черногории разрешило туристам из России находиться на территории страны без получения визы не более 90 дней в туристический сезон — с 15 апреля по 31 декабря. Также подобное решение было принято в отношении граждан Армении и Казахстана, только для граждан этой страны разрешенный срок безвизового пребывания составит 30 дней.

Напомним, на сегодняшний день для российских граждан предусмотрен безвизовый въезд в Черногорию на срок до 30 дней. На тех же условиях здесь могут находиться граждане Белоруссии и прибалтийских стран. Граждане Азербайджана, Украины и Молдавии могут пребывать в Черногории до 90 дней без всяких подтверждающих документов.