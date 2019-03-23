Москва, 23 марта, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Просьба отменить уголовную ответственность за валютные нарушения поступила к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву от бизнесменов, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Обмен валюты

Соответствующее письмо направили на имя Медведева Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия».

Бизнес считает пятилетний срок лишения свободы на нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере слишком суровым наказанием. В итоге бизнес теряет прибыль, поскольку вынужден наращивать стоимость экспорта для снижения рисков.

Отмечается, что это может обернуться сворачиванием экспорта. Бизнесмены предлагают не считать нерепатриацию валютной выручки преступлением, а рассматривать ее как отягчающее обстоятельство (в частности, при легализации незаконных доходов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что отмена репатриации валютной выручки в рублях послужат стимулами для международных рублевых расчетов.